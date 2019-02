WASHINGTON. (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este lunes al “número dos” del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, de planear “un acto muy ilegal” en su contra, después de que el exdirector interino del FBI, Andrew McCabe, asegurara que en 2017 hubo supuestos proyectos para apartar al mandatario del poder.

Trump reaccionó en una serie de tuits a una entrevista con McCabe que emitió el domingo la cadena CBS News, en la que el exfuncionario aseguró que en el Departamento de Justicia hubo conversaciones sobre la posibilidad de grabar en secreto al presidente estadounidense o iniciar un proceso para destituirle.

Wow, so many lies by now disgraced acting FBI Director Andrew McCabe. He was fired for lying, and now his story gets even more deranged. He and Rod Rosenstein, who was hired by Jeff Sessions (another beauty), look like they were planning a very illegal act, and got caught…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de febrero de 2019