Tuit de Trump alude a los insultos de Corea del Norte contra Joe Biden

WASHINGTON (AP) — El viernes pasado, la Agencia Central Coreana de Noticias dio a conocer un comentario oficial en el que el gobierno de Corea del Norte calificaba al ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, como un “perro rabioso”.

“Perros rabiosos como Baiden pueden lastimar a muchas personas si se les permite correr por ahí. Deberían ser golpeados a muerte con un palo antes de que sea demasiado tarde”, dijo la agencia.

Mr. Chairman, Joe Biden may be Sleepy and Very Slow, but he is not a “rabid dog.” He is actually somewhat better than that, but I am the only one who can get you where you have to be. You should act quickly, get the deal done. See you soon! https://t.co/kO2k14lTf7