Un muerto al enfrentarse seguidores de Trump y de ''Black Lives Matter''

WASHINGTON.- El sábado por la noche se registró un enfrentamiento entre simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e integrantes del movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan), en Portland, Oregon, en el que una persona perdió la vida.

La Policía de Portland dijo este domingo que está investigando el incidente y no precisó si el suceso está directamente relacionado con los enfrentamientos que estallaron en el centro de Portland, ciudad que ha vivido constantes protestas desde la muerte en mayo del afroamericano George Floyd, asfixiado por un policía blanco.

La noche del sábado, los simpatizantes de Trump organizaron una caravana de autos: se reunieron con sus vehículos en un centro comercial a las afueras de Portland y condujeron hacia el centro de la ciudad con camiones, coches y motos uno detrás de otro, en una línea que se extendía varios kilómetros.

Cuando los “cientos” de vehículos se adentraron en la urbe, se produjeron enfrentamientos con los manifestantes de “Black Lives Matter“, informó la Policía, quien detalló que en amplias zonas del centro de Portland hubo intercambio de insultos y agresiones físicas que no fueron a más.

Cerca de las 20.30 hora local (4.30 GMT del domingo) los vehículos se retiraron del centro de Portland y, a las 20.46, los agentes respondieron a reportes de disparos, de acuerdo a la Policía local.

Los agentes llegaron al lugar del suceso y encontraron a un grupo de personas que rodeaba a un hombre tendido en el suelo y que había recibido un disparo mortal en el pecho.

Según The New York Times, el fallecido llevaba una gorra con la insignia de “Patriot Prayer“, un grupo de la extrema derecha basado en Portland y que se ha enfrentado en el pasado a quienes reclaman justicia racial.

