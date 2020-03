Un tornado deja dos muertos y severos daños en Nashville

WASHINGTON. – La mañana de este martes, la Policía local y el departamento de bomberos informaron que al menos dos personas murieron y unas 40 edificios resultaron destruidos por el paso de un tornado en la ciudad de Nashville, capital del estado estadounidense de Tennessee.

El Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville tuiteó que ha recibido informes sobre dos muertes a causa del poderoso tornado.

