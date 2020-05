WASHINGTON.- Este domingo, Deborah Birx, coordinadora del grupo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, señaló la importancia de mantener el distanciamiento social e insistió en el uso de cubrebocas para prevenir los contagios.

"El distanciamiento social es absolutamente crítico", aseguró Birx en declaraciones al programa dominical "This Week", y agregó que si las personas no pueden mantenerse alejadas, deben usar una mascarilla.

La funcionaria advirtió sobre la “propagación asintomática” de la enfermedad Covid-19 y aunque no se aventuró a predecir un nuevo confinamiento, al asegurar que “es difícil saberlo“, admitió que se están aprovisionando de equipos de protección y ventiladores, a la vez que se avanza en la búsqueda de una vacuna por “si el virus regresa de manera significativa".

El uso de máscara o cualquier protector facial es una de las recomendaciones de las autoridades de salud que, sin embargo, tanto el presidente, Donald Trump, como su vicepresidente, Mike Pence, se niegan a seguir en público.

Birx fue consultada igualmente en el programa “Fox News Sunday” sobre la decisión de Trump de autorizar a las iglesias a reabrir sus puertas durante este fin de semana en el que celebra el Día de los Caídos (Memorial Day), y que marca tradicionalmente el inicio del verano en el país.

“Aunque puede ser seguro para algunos ir a las iglesias y la distancia social, puede no ser seguro para aquellos con condiciones preexistentes“, señaló la experta, al recordar que han recomendado que en la fase uno y dos de la reapertura se garantice que las personas con vulnerabilidades estén protegidas y resguardadas en lugares seguros mientras se reabre completamente el país.

Crowds pack venues in Missouri’s Lake of the Ozarks, ignoring social distancing https://t.co/kqezd69SBl

Este domingo, el diario The Washington Post difundió un vídeo publicado en Twitter en el que observa a un grupo numeroso de personas departiendo en el Lago de los Ozarks, en Misuri, sin atender las recomendaciones de distanciamiento social.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u