Varios mandatarios desean pronta recuperación a Trump y a su esposa

Este viernes, tras enterarse de la noticia, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, habían dado positivo en pruebas de Covid-19, varios mandatarios expresaron sus deseos de una pronta recuperación al matrimonio Trump.

Desde Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, deseó una pronta recuperación al presidente Donald Trump y a su esposa.

Chancellor #Merkel: I send Donald and Melania Trump all my best wishes for a full and speedy recovery from their #COVID19 infection. @POTUS @FLOTUS — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 2, 2020

"Envío a Donald y a Melania Trump mis mejores deseos. Espero que sobrelleven bien la infección por coronavirus y que pronto se encuentren totalmente bien", escribió en nombre de la canciller el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, en su cuenta de Twitter.

En una rueda de prensa ordinaria, la portavoz adjunta Ulrike Demmer respondió a la pregunta de si el estado actual de Trump puede afectar en alguna medida a la cooperación entre ambos países que, a su entender, si la información que tiene de los canales públicos es correcta, “el presidente estadounidense está totalmente capacitado para trabajar".

Desde Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur.- El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, deseó hoy una rápida recuperación de la Covid-19 a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a su esposa Melania, tras conocerse sus contagios.

El mandatario surcoreano envió un mensaje al líder de la Casa Blanca y a su esposa horas después de que Trump anunciara a través de Twitter que ambos habían dado positivo por coronavirus y que iban a empezar “de inmediato” su proceso de cuarentena y recuperación.

“Mi mujer y yo, junto a todo el pueblo surcoreano, deseamos que el presidente y la primera dama se recuperen rápidamente“, señaló Moon en su mensaje, divulgado por la oficina presidencial surcoreana.

“También nos gustaría enviar palabras de apoyo sincero a su familia y al pueblo estadounidense“, añadió el presidente de Corea del Sur en su mensaje.

Desde Italia

ROMA, Italia.- El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, deseó una pronta recuperación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposa Melania, que han dado positivo al coronavirus.

My best wishes to @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania for a speedy recovery. Hope both of you will get better soon! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 2, 2020

"Mis mejores deseos para Trump y Melania de una rápida recuperación. Espero que ambos mejoren pronto", escribió Conte en las redes sociales.

In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossimo, si conferma quello che è: un cretino senz’anima. Un abbraccio a Melania e Donald #Trump. @realDonaldTrump @FLOTUS pic.twitter.com/xRd6HssS93 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 2, 2020

Por otra parte, el exministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, mandó “un abrazo” a Donald Trump y Melania y criticó aquellos que celebraron la enfermedad. “Son cretinos sin alma“, dijo.

Desde Israel

JERUSALÉN, Israel.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, deseó una “plena y rápida recuperación” al presidente estadounidense, Donald Trump, su principal socio internacional, tras conocerse que él y su esposa dieron positivo por coronavirus.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

“Como millones de israelíes, Sara (su esposa) y yo estamos pensando en el presidente Donald Trump y en la primera dama Melania Trump y les deseamos a nuestros amigos una plena y rápida recuperación“, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

On behalf of the Israeli people, our thoughts and wishes are with President Trump and the First Lady for a Refua Shlema, a swift and full recovery. @realDonaldTrump@FLOTUS — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) October 2, 2020

El presidente israelí, Reuvén Rivlin, también utilizó esa red social y envió sus mejores deseos a Trump “en nombre del pueblo israelí.”

El ministro de Sanidad, Yuli Edelstein, aprovechó su mensaje de apoyo a Trump para recordar a los israelíes que “nadie es inmune a la enfermedad.”

Desde Rusia

MOSCÚ, Rusia.- El Kremlin deseó hoy “una rápida y fácil” al presidente de EEUU, Donald Trump, quien anunció que él y su esposa Melania, dieron positivo en una prueba de coronavirus.

"Por supuesto, deseamos al presidente Trump una rápida y fácil recuperación“, señaló en su rueda de prensa diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Poco después, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, envió un telegrama a Trump en el que le desea a él y a su esposa una pronta recuperación y expresa su “sincero apoyo en este difícil trance".

Vladimir Putin sent a message of encouragement over the COVID-19 diagnosis to President Donald Trump and the First Lady https://t.co/I9KsrMq5HD — President of Russia (@KremlinRussia_E) October 2, 2020

“Estoy seguro de que su energía vital, fortaleza de espíritu y optimismo les ayudarán a superar este peligroso virus“, señaló el mandatario en su telegrama.