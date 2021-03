Ventajas de vacunados

Los inmunizados pueden convivir, “con precaución”

WASHINGTON (EFE).— Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos publicaron ayer sus esperadas recomendaciones para los vacunados contra el Covid-19, que pueden estar con otros inmunizados sin peligro para su salud en sitios cerrados y sin mascarilla, aunque se les aconseja precaución.

Estados Unidos está inmerso en la campaña de vacunación contra la nueva enfermedad, tras la autorización para uso de emergencia de los sueros de Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson: los dos primeros requieren de dos dosis y el tercero de una sola.

Hasta el momento, por lo menos 59 millones de personas ya recibieron al menos una dosis de alguna de las vacunas en Estados Unidos, mientras que 31 millones —el 9.2% de la población— está completamente inmunizado frente al coronavirus.

Estas son las principales recomendaciones explicadas por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en la rueda de prensa del equipo de expertos de la Casa Blanca frente al Covid-19 para las personas que estén completamente vacunadas, es decir, para aquellas que llevan dos semanas desde que recibieron la segunda dosis de los preparados de Pfizer o Moderna, o de la única de Johnson&Jonhson.

“Pequeños grupos”

Las personas completamente vacunadas se pueden reunir en “pequeños grupos” en sitios cerrados, sin llevar mascarilla o practicar la distancia social.

“Si usted y un amigo, o usted y un miembro de su familia están los dos vacunados, pueden cenar juntos, sin llevar máscara o guardar distancia social. Puede visitar a sus abuelos, si usted y ellos están vacunados”, detalló Walensky.

Dos situaciones

Ahora, ¿qué ocurre cuando se juntan vacunados con no vacunados?

Aquí los CDC consideran dos situaciones: no vacunados con alto riesgo de sufrir complicaciones por el Covid y los que no lo tienen.

Walensky apuntó que “la gente vacunada por completo puede visitar a gente no vacunada de otra casa en un lugar cerrado sin llevar máscaras o mantener la distancia social, si los no vacunados (...) no tienen alto riesgo de Covid-19 grave”.

La directora de los CDC precisó que los no vacunados sin riesgo de padecer coronavirus grave son personas menores de 65 años y que no padezcan alguna enfermedad previa, como cáncer, diabetes o males cardíacos.

Duda Explicación

El CDC respondió a lo siguiente “Si estoy vacunado, ¿tengo que guardar cuarentena?”.

“Siempre y cuando...”

En cuanto a los inmunizados que se hayan visto expuestos a alguien con Covid-19, no hace falta que hagan cuarentena o se sometan a las pruebas, siempre y cuando no presenten síntomas.

Consideraciones

A este respecto, los CDC están reajustando sus recomendaciones de viaje, aunque Estados Unidos y el mundo todavía están en medio de una grave pandemia. Además, el 90 por ciento de la población todavía no está completamente vacunada.