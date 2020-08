NUEVA YORK, Nueva York.- Este martes, Wall Street abrió mixto y el Dow Jones avanzaba un 1.2 % ante la esperanza entre los inversores de que pronto se apruebe el paquete de estímulo económico en EE.UU. y por la confianza en el desarrollo de una o varias vacunas efectivas contra el coronavirus antes de finales de año.

Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 336.84 puntos, hasta los 28,128.28, mientras que el selectivo S&P 500 ascendía un 0.47 % ó 15.72 enteros, hasta los 3,376.19.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, retrocedía un 0.44 % ó 47.86 unidades, hasta los 10,920.50 puntos.

Avanzaban principalmente aquellas empresas que se beneficiarían de las reaperturas y de una vuelta progresiva a la normalidad tras la pandemia, como las aerolíneas o las compañías de cruceros, y tras el anuncio de Rusia respecto a su vacuna contra la Covid-19.

