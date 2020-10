Wall Street con fuerte alza a media jornada

NUEVA YORK, Nueva York. — Este miércoles en Wall Street, los precios de las acciones subían al mediodía, ante indicios de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desdijo su declaración anterior de que no negociaría más con los demócratas sobre un paquete de ayuda económica.

If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer