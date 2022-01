"Sentí que no podía respirar": Influencer se contagió dos veces de Covid-19 en 40 días

Andrea Miranda cuenta cómo fue su experiencia al contagiarse de Covid-19 dos veces en 40 días. Andrea Miranda cuenta cómo fue su experiencia al contagiarse de Covid-19 dos veces en 40 días. Andrea Miranda cuenta cómo fue su experiencia al contagiarse de Covid-19 dos veces en 40 días. ❮ ❯

Andrea Miranda, influencer argentina de 34 años, decidió compartir a través de Instagram su experiencia al contagiarse dos veces de coronavirus en tan solo 40 días y es que de acuerdo a lo que le dijeron los médicos que la atendieron, pudo haber contraído dos variantes distintas. Aquí los detalles.

Andrea recibió las dos dosis de AstraZeneca

En una publicación dentro de su Instagram, Andrea contó que tiene su esquema de vacunación completo con dos dosis de AstraZeneca, hace yoga, no fuma, entrena tres veces por semana, sale con su bicicleta los fines y en términos generales no es un paciente de riesgo. Sin embargo asegura que la primera vez la pasó mal pero "dentro de lo leve", pues tuvo calentura, mucha tos, congestión y una debilidad que ella nunca había sentido.

Desafortunadamente, esa primera ocasión con Covid-19 pasó en un mal momento, pues se había ido de Río de Janeiro con su novio a pasar unos días y no pudo salir; en una entrevista para Clarín, la influencer asegura que la fiebre superaba los 40 grados y que no pudo dormir por la tos.

Conforme pasaron los días se sintió mejor pero incluso sentía que caminar la agotaba demasiado. Al volver a Argentina, trató de seguir su vida normal pero no pudo; no podía salir con su bici, le costaba hacer ejercicio, se sentía débil y no podía entrenar.

"Esa tos es distinta a otras": Andrea sobre su segundo contagio de Covid-19

Las semanas avanzaban y un buen día mientras cubría a un compañero de trabajo que también se había contagiado, tuvo un ataque de tos y asegura que enseguida la reconoció, era la misma tos de Brasil.

"Pedía que no sea 'esa' tos, es distinta a otras, una sensación rara. Pero al otro día empeoró y me dolía la cabeza",

Se hizo una prueba de PCR y tan solo 40 días después de su primera vez con coronavirus, de nuevo era positiva. Ahí comenzó la fiebre de nuevo y aunque ya no tenía tos, su cuadro empeoraba debido a la falta de aire y la sensación de ahogo, tal y como lo describe ella.

"Practico yoga, sé controlar mi respiración. Y se me iba de las manos, no se me llenaban los pulmones. Era algo que no había sentido nunca en mi vida: el ahogo, la falta de aire”,

Desafortunadamente, los hospitales estaban saturados y no la podían atender. Llamó a emergencias médicas por la mañana y casi 18 horas después fue que pudieron ir a verla. Los doctores le tuvieron que dar corticoides para que sus pulmones se abrieran y pese a que aún no podía respirar bien, su oxigenación mejoraba.

"Me han explicado que la doble infección es más compleja para los pulmones y que por eso puede haberme afectado así, pero no dejo de pensar en cómo la hubiera pasado si no me hubiera vacunado"

Según le explicó la médica que siguió su caso, tuvo una infección de las vías respiratorias superiores y, como pasó tan poco tiempo entre un positivo y el otro, los pulmones nunca llegaron a recuperar. También le indicaron que presentaba signos de haberse infectado con dos variantes distintas.

Una oportunidad para "volver a respirar"

Recalcó que pese a que pasó un terrible momento, todo fue más fácil gracias a su familia y amigos. Aprovechó también para agradecer al personal sanitario de Jujuy, localidad argentina en la cual se encuentra asilada tras su segunda infección de coronavirus.

"Y si para algo me sirvió todo esto, fue para bajar mil cambios y, de verdad, volver a respirar", afirmó.

