Angela Merkel rechaza invitación de Donald Trump al G7

BERLÍN.— Angela Merkel no asistirá en persona a una cumbre de las economías (G7) desarrolladas del mundo si el presidente Donald Trump decide realizarla. A menos que la trayectoria de contagio del coronavirus (Covid-19) haya cambiado para entonces, dijo su oficina el sábado.

Después de cancelar la cumbre del Grupo de los Siete, prevista inicialmente para los días 10 y 12 de junio en Camp David, Trump dijo hace una semana que estudiaba la posibilidad de un encuentro en persona de los gobernantes porque sería una “gran señal para todos” de que las cosas regresaban a la normalidad durante la pandemia.

