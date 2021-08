Anthony Barajas, de TikTok, muere por balazo mientras veía "The Purge"

CALIFORNIA. — Anthony Barajas era una estrella de TikTok que falleció tras ser baleado en un cine mientras veía "The Purge". El joven, de 19 años, había estado con soporte vital después de que él y un amigo fueron atacados dentro de un cine en el sur de California.

Anthony Barajas, de 19 años, veía el lunes la película “The Forever Purge” en un cine en Corona con Rylee Goodrich, de 18, cuando a los dos les dispararon en la cabeza. Fueron encontrados por un empleado después de la última proyección de la noche.

Goodrich murió en el lugar del incidente. Bajaras fue llevado a un hospital cercano, donde fue conectado a soporte vital.

Bajaras, conocido en línea como itsanthonymichael, tenía casi un millón de seguidores en TikTok y más en otras plataformas.

El sospechoso actuó por su cuenta y no hay indicio de que conociera a las víctimas o de que la actividad de Barajas en TikTok fuera el motivo del crimen, informó a la prensa la semana pasada el cabo de la policía de Corona Tobias Kouroubacalis.

REMEMBER RYLEE: 18yo Rylee Goodrich was a sophomore at @gcu majoring in marketing. On Mon night while watching a movie in a CA theater, police say a lone gunman shot Rylee & her friend Anthony Barajas. Rylee died, weeks before returning to GCU. Her best friends speak to us at 5. pic.twitter.com/qpfKLCeuRL