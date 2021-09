Antivacunas irrumpen en una televisora para que los dejen hablar contra la Covid

Exigían que se diera voz a sus teorías en el noticieron de la emisora RTVS. La Policía intervino rápidamente y detuvo a las personas.

ZAGREB.— Un grupo de alrededor de veinte personas antivacunas y negacionistas del coronavirus que desde hace meses se manifiestan delante de la radiotelevisión pública eslovena RtvSlo, irrumpió la noche del viernes 3 de septiembre en Liubliana en la sede del medio para exigir que se diera voz a sus teorías conspirativas.

La Policía intervino rápidamente y detuvo a las personas que intentaron entrar en el estudio del noticiero, informó la agencia de noticias eslovena STA.

El diario local Delo informó este 4 de septiembre que, los manifestantes que acusaban a los periodistas de desinformar acerca del Covid-19, se negaban a abandonar el estudio del programa informativo. El incidente se resolvió con la llegada de la policía, que sacó a los activistas a la fuerza de edificio.

Sandra Bašič Hrvatin: Podrejeni mediji poročajo samo še to, kar želi 'edini'. Vlada uvaja verbalni delikt, so edini preživeli komunisti! To je vlada proti ljudstvu, ne bo jim uspelo pokoriti naših src. Fašizem je bil premagan, če bo treba, bo še enkrat! #petkovprotest @rtvslo pic.twitter.com/WlZnqxBJhf