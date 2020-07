Antonia Barra se suicidó tras ser abusada; su caso estremece a Chile

View this post on Instagram

Antonia barra, 21 años, 18 de septiembre de 2019, salió a bailar, la arrastraron hasta una cabaña, la violaron, no le creyeron, la insultaron, se suicidó un mes después. Martin Pradenas la ARRASTRÓ hasta una cabaña mientras estaba alcoholizada, la violó. Habló semanas después por miedo, su ex pareja solo se digno a decirle "repugnante", "cerda de mierda", grabó todo lo que le dijo y lo publicó. Al otro día Antonia se suicidó. En junio el juez ORDENÓ a la familia que borrarán información o publicaciones que referenciara que Martin Pradenas ES UN VIOLADOR. Llegaron 5 nuevas denuncias de violaciones sexuales para Pradenas y se desestimaron 2 de los casos porque fueron hace más de 5 años y los otros 3 por “""No contar con antecedentes para configurar los casos”"". Recién Ayer (miércoles) le dieron arresto domiciliario. Él se sigue declarando inocente. Su abogado sigue fundamentando que en el video el no la está arrastrando, secuestrando y obligando a ir con él. Taparon todo. Taparon los 6 casos de violación. Taparon las palabras de Antonia. Taparon la verdad, la callaron, el miedo, la vergüenza y el asco que era propio de ustedes, lo hicieron de ella. Mataron a una más, le cagaron la vida. Justicia por vos Antonia, justicia por tu vida, justicia porque saliste a divertirte y un hijo de puta te cago la vida, justicia porque no estás acá para ver que estamos con vos y espero que desde el mas allá, desde donde sea que estés, puedas ver todo el apoyo y todas las voces que junto a la tuya piden justicia. #justiciaparaantonia💜 #antoniabarra #martinpradenasviolador #somostuvoz #somostuvozantonia #chile #femicidio #justiciaparatodas #violenciapsicologica #alertamorada #martinpradenas #temuco #patriarcado #estadosilencioso #estadoopresor #niunamenos #justiciasocial