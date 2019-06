Anuncio de Trump sobre aranceles a México va “tremendamente serio”

WASHINGTON. (Notimex).- El anuncio de aranceles de 5.0 por ciento a las importaciones mexicanas a partir del próximo 10 de junio es “tremendamente serio“, señaló el jefe de gabinete en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Yo espero que se apliquen de manera plena el 10 de junio, dijo el funcionario en entrevista con Fox News Sunday, donde recordó que el presidente estadounidense Donald Trump ha estado hablando “por meses” de mejorar la situación en la frontera mexicano-estadounidense.

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!