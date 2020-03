Apoya al sector de hostelería

2020, sin lista de The World’s 50 Best Restaurants

MADRID (EFE).— Este año no habrá un listado de los mejores restaurantes del mundo, ya que The World’s 50 Best Restaurants anunció ayer que deciden saltar 2020 y dedicarse a ayudar al sector, uno de los más perjudicados por el Covid-19 por los cierres, obligatorios o voluntarios, según los países.

La gala de este año se había programado en Amberes (Flandes) el 2 de junio con la presencia de los mejores cocineros del mundo, pero se suspende hasta 2021 “si las circunstancias lo permiten”, indica en un comunicado la organización, que también especifica que en 2020 no hará su ránking anual por la situación que atraviesan los restaurantes.

Se suspende hasta el año próximo, cuando se espera que “estén en marcha en un proceso de reconstrucción y recuperación”.

William Drew, director de Contenido de The World’s 50 Best, apunta que ante las consecuencias de la propagación del coronavirus, este año dedicarán todos sus esfuerzos “a ayudar a los restaurantes a luchar por su futuro y al trabajo que cocineros y restauradores están haciendo para ayudar a los demás”, ya que multitud de ellos se han movilizado en todo el mundo para alimentar a personal sanitario y a los más necesitados.

Labor solidaria en favor de sus comunidades que les agradecen y de la que prometen ser un amplificador a través de sus redes sociales.

The World’s 50 Best “diseñará y desarrollará iniciativas impactantes que ayudarán al mundo a trabajar en conjunto en este momento de necesidad, además de apoyar a los hosteleros del mundo”, afirma el director.

