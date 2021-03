Apoyo a activistas cubanos

Dan a conocer un vídeo sobre una huelga de hambre

MIAMI (EFE).— La organización del exilio Directorio Democrático Cubano publicó ayer un vídeo de apoyo a los activistas de derechos humanos en huelga de hambre desde hace 11 días en Santiago de Cuba, actualmente “sitiados” por el régimen en la sede de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). En el video “Huelga de Hambre # Patria y Vida”, de un minuto y medio de duración y con textos en inglés, se muestran fotos de los huelguistas de la Unpacu, cuya sede en Santiago de Cuba fue “asaltada” recientemente por dos centenares de agentes castristas.

“El video está en inglés para llegar a un público menos informado de la realidad cubana”, dijo a ayer a Efe Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, con sede en Miami, Florida.

Con imágenes entrelazadas de artistas independientes y opositores que forman parte del Movimiento San Isidro (MSI), en la capital cubana, el video dibuja la trayectoria de José Daniel Ferrer, líder de la Unpacu y exprisionero de conciencia, actualmente en huelga de hambre. Ferrer fue de los comunicadores y activistas arrestados en 2003 durante la denominada “Primavera Negra”, por lo que cumplió ocho años de prisión, y seis meses de cárcel en 2020.

“Hoy hablé con José Daniel, no se siente bien. Me dijo que quedan 56 huelguistas” de los 59 que comenzaron el ayuno no solo en Cuba, sino en otros lugares del mundo como apoyo, indicó Gutiérrez.