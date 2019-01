Apuestan por la nostalgia

Las automotrices reviven modelos desaparecidos

DETROIT (EFE).— Fabricantes tradicionales de automóviles están reviviendo modelos desaparecidos hace décadas en un intento de recuperar parte de su esplendor perdido frente a las nuevas marcas del sector.

Tesla puede tener el Model 3, Hyundai el Genesis y Kia el Sportage, todos vehículos que se han convertido en grandes éxitos de ventas y modelos que se han asentado o ampliado su presencia, pero estas marcas no pueden competir con la historia.

Así, los fabricantes tradicionales están recuperando modelos míticos que resuenan en la llamada Generación X y en los millennial.

Nombres como Supra, Gladiator, Bronco, Blazer o Passport desaparecieron hace décadas, pero ahora vuelven a los concesionarios porque hay productos míticos que trascienden la generación que los vivió y porque lo “retro” siempre vende, aunque más ahora que nunca.

En el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica (Naias), que se celebra en Detroit desde el pasado 14 de enero hasta el próximo 27 de enero, Toyota ha resucitado uno de sus nombres icónicos, Supra. El biplaza deportivo apareció por primera vez en 1978 como una versión del Celica y rápidamente se convirtió en uno de los nombres míticos de la marca japonesa ayudado por sus múltiples apariciones en videojuegos, como “Gran Turismo” o “Need for Speed” o la serie de películas “The Fast and the Furious”.

Sin embargo, a finales del siglo XX, las ventas de biplazas deportivos estaban en declive en todo el mundo y Toyota decidió dejar de fabricar el vehículo en 2002.

Ahora, gracias a su presidente, Akio Toyoda, nieto del fundador de la compañía, Supra ha vuelto a la cadena de producción y aparecerá en los concesionarios a mediados de este año.

Durante la presentación del vehículo en el evento de Detroit, Toyoda reconoció que el modelo tiene un especial valor sentimental.

“Hace tiempo, mi Supra y yo pasamos innumerables horas juntos cuando aprendí a convertirme en un experto conductor”, declaró.

Otro nombre que fue recuperado tras décadas en el olvido es el Gladiator, la nueva camioneta pickup de Jeep: La denominación Gladiator fue utilizada por la marca hace casi 50 años.

Y aunque no faltaban potenciales nombres para designar la primera camioneta pickup que la firma de todoterrenos produce desde hace más de 25 años, los ejecutivos de Jeep han optado por mirar al pasado para su último vehículo.

Algo lógico para esta marca, que se basa, casi más que ningún otro fabricante de vehículos hoy en día, en su legado histórico para cimentar su éxito en el presente.

Dado que el mercado hoy en día, especialmente en Norteamérica, depende de las ventas de camionetas y todocaminos SUV, no es extraño que el Gladiator no sea el único de este tipo que ha vuelto a la vida tras desaparecer hace años.

Ford no tiene uno sino dos aves fénix en cartera: el todocaminos Bronco y la camioneta pickup Ranger.

Esta última, que nació en 1983, desapareció del mercado estadounidense hace menos de una década. Aunque Ranger ha vivido en Suramérica todo este tiempo, la firma decidió que la camioneta compacta está lista para volver al exigente mercado norteamericano.

Bronco tiene un legado más cargado que Ranger, al menos en Estados Unidos. El modelo original data de 1965 y es otro de los nombres que evoca memorias perdidas en varias generaciones de estadounidenses.

Icónica imagen

Con su icónica imagen de dos puertas, quizás una de las apariciones televisivas más trascendentales del Bronco fue en 1994 cuando O.J. Simpson protagonizó una lenta persecución por las autopistas de Los Ángeles tras el asesinato de su esposa, Nicole Brown.

Las imágenes del Bronco blanco conducido por el amigo de Simpson, Al Cowlings, y seguido por decenas de coches de Policía quedó como una de las escenas más icónicas de la cultura popular.

Ford anunció que la nueva generación del Bronco verá la luz en 2020.