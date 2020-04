Arcoíris al revés en Italia se viraliza: ¿qué es y por qué se formó?

View this post on Instagram

Andrà tutto bene? 🌈 Oggi pomeriggio ho visto 3 arcobaleni in contemporanea di cui uno, il più visibile "rovesciato" che sia un segno?! 📖➡️ Gli arcobaleni rovesciati sono assai rari e vengono chiamati "Arcobaleni Circumzenitali" e la loro formazione richiede condizioni atmosferiche specifiche che non si verificano quasi mai alle nostre latitudini La loro forma convessa, con la cavità rivolta verso il sole, è data dalla rifrazione della luce su cristalli di ghiaccio orientati in modo anomalo. Solitamente presentano colori molto intensi.Questi fenomeni sono tipici delle zone polari dove sono più frequenti. Info by @meteocaprinoveronese #arcobaleno #rainbow #arcobalenorovesciato #sorriso #smile #arcobalenocircumzenitale #andràtuttobene #iorestoacasa #distantimauniti #Coronavirus #Covid19