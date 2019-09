Área 51: el día del “asalto” en busca de ovnis llegó

ESTADOS UNIDOS.- Los seguidores de los ovnis ya empezaron a reunirse en Nevada, más tarde podrían ir en peregrinación a la instalación militar conocida como Área 51, lugar restringido en el que creen que el gobierno esconde secretos de la vida extraterrestre.

Tras convocar a un evento masivo en Facebook, este viernes se cumplió el plazo para el llamado “asalto al Área 51”, una convocatoria que inició como una broma, pero que tuvo la respuesta de más de dos millones de personas, que planean descubrir “la verdad”.

Desde el jueves, los visitantes empezaron a llegar a la localidad de Rachel, cercano a la base militar, causando preocupación entre las autoridades.

El espectáculo es auténtico, los viajeros instalaron un campamento de temática extraterrestre, algunos incluso colocaron aliens inflables en sus caravanas.

La reunión se volvió más turística, por lo que no está claro si los participantes emprenderán su caminata masiva al Área 51.

La base militar estuvo envuelta en secretismo durante décadas, fortaleciendo la teoría de que ahí esconden restos de tripulaciones extraterrestres, víctimas de un choque en un vuelo no identificado en Roswell, Nuevo México, en 1947.

La carretera a través del área fue nombrada el “camino extraterrestre”, pues presuntamente han ocurrido diversos avistamientos de ovnis.

En junio pasado, Matty Roberts, un estudiante universitario realizó un evento que se convirtió en algo viral.

A group of people and law enforcement at the back gate of Area 51 near 3 am. #area51 #StormArea51 pic.twitter.com/pMz90zRtyJ