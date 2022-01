Escándalo en el gobierno de Argentina por un viaje a Holbox

¿Qué pasó en Argentina relacionado con Holbox y Cancún?

De repente, Holbox, Cancún y la Península de Yucatán se pusieron en el radar de las búsquedas en Argentina. El motivo, Luana Volnovich, funcionaria de alto rango en el gobierno del presidente Alberto Fernández, acudió de vacaciones a dicho destino.

Luana Volnovich y su novio Martín Rodríguez en Holbox Luana Volnovich, titular del PAMI en Argentina Luana Volnovich, titular del PAMI en Argentina, con el presidente Alberto Fernández Luana Volnovich, titular del PAMI en Argentina Luana Volnovich, titular del PAMI en Argentina ❮ ❯

¿Quién es Luana Volnovich y qué es el PAMI en Argentina?

Y es que, Luana Volnovich es titular del PAMI (Programa de Atención Médica Integral) en ese país, el sistema de seguridad social para jubilados y pensionados argentinos. Aunado a ello, la acompañó su novio, Martín Rodríguez, quien se desempeñaba como su segundo a bordo en dicha dependencia.

Al hacer el viaje, de acuerdo con medios argentinos, la funcionaria desoyó la petición del mandatario sudamericano a sus funcionarios de no salir de vacaciones y realizar solo escapas de fin de semana en la costa argentina o dentro del país, en medio de las medidas de austeridad económica en esa nación y el aumento de casos de Covid.

El hecho se dio a conocer el martes 11 de enero pasado, cuando circuló un vídeo grabado por un turista argentino en un bar de Holbox. De acuerdo con la información difundida, la pareja estuvo en la Península de Yucatán el fin de semana previo. Su paseo también habría incluido Cancún.

Ante la polémica, Luana Volnovich acortó sus vacaciones. Viajó de Cancún a la Ciudad de México, luego a Paraguay y finalmente a Buenos Aires, a donde llegó el viernes pasado. Ayer se reincorporó a sus labores. En todos estos días se especuló sobre su salida del cargo.

Sin embargo esto no ha ocurrido. También se informó que ayer se reuniría con el presidente. Según lo publicado, Luana alegó que ya había comprado su paquete turístico cuando llegaron las recomendaciones presidenciales y si no lo usaba se perdería.

Novio de Luana Volnovich, de baja

El que no habría corrido con la misma suerte fue su pareja, quien fue dado de baja de su cargo, según La Voz. “Rodríguez fue desplazado no por el viaje a Cancún sino porque el PAMI quedó en una situación complicada al no tener autoridades al mando por algunos días. Hubo mucho enojo interno por eso”, dijo una fuente del gobierno federal al explicar la decisión. Según la fuente, Volnovich y Rodríguez son los dos únicos funcionarios habilitados para firmar resoluciones.

El caso también ha estado rodeado de enfrentamientos políticos, ya que Luana Volnovich y su novio, Martín Rodríguez, son integrantes de La Cámpora, organismo político ligado a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El hijo de ambos, Máximo Kirchner habría negociado la llegada Luana Volnovich al PAMI.

Iván Heyn, otro polémico novio de Luana

En 2011 Luana era novia de Iván Heyn, subsecretario de Comercio Exterior de Argentina. El entonces funcionario fue hallado muerto en diciembre de ese año en un hotel de Montevideo, Uruguay, donde participaba como experto en la cumbre del Mercosur. Entonces se dio a conocer que el hombre se había quitado la vida de manera accidental al asfixiarse durante una práctica sexual.