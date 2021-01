Arresta el FBI al hombre fotografiado en el escritorio de Nancy Pelosi

LITTLE ROCK.— El FBI arrestó este viernes a un hombre de Arkansas que fue fotografiado sentado frente a un escritorio de la oficina de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes; durante la irrupción de una turba de simpatizantes del presidente Donald Trump en el Capitolio.

Richard Barnett fue arrestado en Little Rock, según Ken Kohl, el principal fiscal federal adjunto en Washington.

Barnett, de 60 años, fue encausado por ingresar a la oficina de la funcionaria, donde “dejó una nota y se llevó parte del correo de la presidenta”, dijo Kohl.

Enfrenta tres cargos federales:

Si es declarado culpable podría pasar hasta un año en una cárcel federal. Por lo pronto, está en la prisión del condado Washington en Arkansas. En los registros de la cárcel no aparece que tenga un abogado.

En documentos de la corte las autoridades mencionan que pudieron identificar a Barnett en parte a través de fotografías tomadas por los medios de comunicación cuando él estuvo dentro del edificio.

Las autoridades también utilizaron tomas de vídeo de las cámaras del Capitolio y una entrevista en vídeo que Barnett le concedió a un reportero del New York Times en la que dijo:

