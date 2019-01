Arrestan a 376 migrantes; excavaron hoyos para llegar a EE.UU.

SAN LUIS. — La patrulla fronteriza arrestó a 376 centroamericanos en el suroeste de Arizona, la mayoría de ellos son familias que excavaron hoyos debajo de una barrera para pasar de México a Estados Unidos, informó el viernes la Patrulla Fronteriza.

Los migrantes perforaron los agujeros debajo de la valla de acero en siete sitios ubicados a unos 16 kilómetros de un cruce fronterizo en San Luis.

Group of 376 Central Americans illegally crossed from Mexico and inundated agents in #Yumasector on Monday morning. Almost all were families or unaccompanied juveniles. #NationalSecurity #SouthwestBorder pic.twitter.com/dWzS0LCgCV

— CBP Arizona (@CBPArizona) January 18, 2019