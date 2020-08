Arrestan a capo polaco, evidenciado por su admiración a Pablo Escobar

Un narcotraficante polaco fue arrestado por la Guardia Civil de Granada (España); que logró identificarlo a través de una propiedad que resultó ser una réplica de la Hacienda Nápoles, uno de los populares refugios del capo Pablo Escobar.

De acuerdo con un boletín publicado en su sitio oficial; la Guardia Civil desmanteló en Granada una importante organización polaca dedicada a la venta y distribución internacional de marihuana.

La operación Vangelis -coordinada desde EUROPOL y con la colaboración de la Policía de Polonia- cerró con la detención de 75 personas, de nacionalidades española y polaca.

Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, elaboración y tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La investigación se inició en noviembre de 2017 al detectarse la presencia en la provincia de Granada de una organización delictiva dedicaba a la producción, distribución y comercio de grandes cantidades de marihuana con destino a diferentes países de la Unión Europea.

La red ahora desarticulada, jerarquizada y dirigida desde Polonia, contaba en Granada con numerosos componentes.

Colocó una avioneta encima de su casa como Pablo Escobar y le pillaron... No era colombiano, sino polaco. No traficaba con coca, sino con marihuana. Y aquello no era la Hacienda Nápoles. Estaba en Granada. pic.twitter.com/AgPQstRUjz