Arrestan al policía señalado por la muerte de George Floyd

WASHINGTON.- El ahora expolicía de Minneapolis Derek Chauvin, a quien se le ve en el vídeo presionando el cuello de George Floyd con su rodilla, lo que le causó la muerte horas más tarde, ya está bajo arresto.

Así lo informó el comisionado del Departamento de Seguridad Pública local, John Harrington, quien también detalló que Chauvin perteneció a la policía local durante 19 años.

BREAKING: Derek Chauvin, the police officer who knelt on George Floyd’s neck, has been taken into custody, Minnesota Public Safety Commissioner John Harrington says https://t.co/3Luqvql4c6 — NBC News (@NBCNews) May 29, 2020

Los otros tres oficiales involucrados en el arresto de Floyd, un hombre de 46 años y afrodecendiente, también se encuentran bajo custodia de la policía, añadió el comisionado.

BREAKING: Derek Chauvin, one of four former officers fired for involvement in George Floyd’s death, has been charged with murder and manslaughter, Hennepin County Attorney Mike Freeman announces. https://t.co/70BeNIjMHL pic.twitter.com/XVrvNFw2IA — ABC News (@ABC) May 29, 2020

Derek Chauvin, acusado de homicidio

El arresto de Chauvin se da cuatro días después de la muerte del exguardia de seguridad, cuya detención tuvo lugar presuntamente por pagar con un billete falso.

Aunque en principio la policía informó que Floyd se había resistido al arresto, vídeos de seguridad revelaron que no fue así.

Video shows what appears to be the start of the confrontation between #GeorgeFloyd and #Minneapolis #police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting #Arrest pic.twitter.com/LjIerm6BaX — Sn00pster (@sn00pdad) May 27, 2020

De acuerdo con información de El País, a Derek Chauvin se le imputaron cargos por homicidio involuntario. Los otros tres oficiales involucrados en el arresto están bajo investigación por su presunta responsabilidad en esta muerte.

Las movilizaciones que exigen justicia para George Floyd se han desarrollado con incendios y destrozos en la ciudad de Minnesota.

El caso está siendo investigado por la Oficina del Fiscal Federal, el FBI en Minneapolis y la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.- Con información de Notimex, El País y Buzzfeednews.