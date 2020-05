Arrestan por "error" y con violencia a madre e hijo que devolvían una TV

Marvia Gray, una mujer con ascendencia afroamericana de 68 años, jamás pensó que una visita a una tienda de ventas al por mayor, terminaría en una experiencia traumática y con secuelas físicas tanto para ella como para su hijo, Derek, de 43.

La mujer y su hijo compraron un televisor en una conocida cadena de tiendas al por mayor, en Missouri (Estados Unidos), pero al poco tiempo decidieron devolverla. Cuando ingresaron a la tienda, alguien los acusó de estar intentando robarse el producto, por lo que cuatro policías se abalanzaron contra ellos.

Ante la sorpresa, ambos intentaron defenderse, lo que provocó que los oficiales comenzaran a golpearlos hasta someterlos, un hecho que quedó grabado en el teléfono celular de otro de cliente de la tienda y que ahora sirve de evidencia en la demanda que Marvia presentó contra el departamento de Policía de Missouri.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales, ante un nuevo caso de brutalidad policiaca ante integrantes de la comunidad negra en EE.UU.

Marvia presentó la demanda por lesiones provocadas a ella (en la espalda, debido al sometimiento) y a su hijo, quien presentó una lesión en la cabeza (que requirió una sutura de 12 puntos), un corte en el ojo y cuatro de sus dientes delanteros rotos.

A black woman is suing four white police officers for allegedly assaulting her and her adult son. Marvia & Derek Gray were accused of stealing a television in March from a Sam's Club.



In an exclusive interview with @adrianasdiaz, they said they were terrified of being killed. pic.twitter.com/6tP1YUmx8F