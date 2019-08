Artista pinta a Trump como “obra maestra” y se burlan en Twitter

CIUDAD DE MÉXICO.- El artista estadounidense Jon McNaughton publicó en Twitter su última creación: un retrato del presidente Trump titulado “Masterpiece”.

En la pintura se puede observar la faceta de artista del actual presidente, quien posa frente a un caballete donde tiene montado un lienzo cubierto a medias con una cortina de terciopelo rojo.

Debajo de la cortina está ilustrada la forma en que será recordada la gestión de Trump: como una “obra de arte“, según escribe Jon McNaughton en su cuenta de Twitter.

La pintura causó revuelo en la misma red social, donde los usuarios examinaron la obra de McNaughton y le cuestionaron el por qué de detalles como el adelgazamiento del cuerpo de Trump, el hecho de que la presidencia de Trump sea ilustrada con una pintura que recuerda al característico estilo de Monet, el por qué el presidente decidiría cubrir el lienzo mientras sigue pintando, o incluso por qué Trump se molestaría en pintar, cuando una de sus primeras decisiones como jefe de estado fue recortar el presupuesto dedicado a las artes en Estados Unidos.

Las reacciones llegaron más allá de cuestionamientos. Los usuarios también participaron alterando la obra a su gusto, así fue como se logró una amplia variedad de la pintura que va desde el chiste más inocente de Trump pintando al “Ecce Homo” mientras sostiene una pizza en vez de una paleta con pintura, hasta la sátira más cruda en la que Trump pinta suásticas, retrata a los supremacistas blancos que se presentaron en Charlottesville con antorchas o a los hijos de inmigrantes que el gobierno de EE.UU. separó de sus padres y encerró en centros de refugio.

Trump’s depiction in artist Jon McNaughtin’s painting ‘The Masterpiece’ is inspiring other versions.



Jon McNaughton se dedica principalmente a temáticas religiosas, patrióticas y al paisajismo. El artista es conocido por apoyar a la extrema derecha, al igual que al presidente Trump, de hecho no es la primera vez que retrata al presidente, y mucho menos la primera vez que causa controversia.

En el mes de Julio, el artista plástico Justin Lieberman propuso a McNaughton como representante de Estados Unidos en la 58° edición de la Bienal de Venecia. Lieberman lanzó su propuesta a través de una petición en línea. Lieberman consideró que McNaughton era el “más adecuado” para ese rol.

El artista declaró a artnet News que “McNaughton es ciertamente un realista social de nuestros tiempos”. En 2010 McNaughton presentó una pintura que mostraba su postura en contra del entonces presidente Barack Obama. La obra se titula “The Forgotten Man” y muestra a Obama pisando lo que parece ser la declaración de independencia de EE.UU.