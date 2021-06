Asegura haber sido secuestrada por extraterrestres; está enamorada de uno

Una mujer se ha viralizado luego de compartir un vídeo en el que asegura estar enamorada de un extraterrestres que la abdujo.

LONDRES.— El "testimonio" de una mujer se suma a la larga lista de historias de personas que aseguran haber sido abducidas por extraterrestres. Sin embargo, esta femina ha dado de qué hablar debido a que su relato se ha convertido en una "historia de amor".

Abbie Bella, es la mujer de 30 años, residente en Canary Wharf, Londres que asegura que a principios del mes de junio fue abducida por un grupo de aliens mientras se encontraba en su departamento. Tras este hecho se ha enamorado de uno de ellos.

En entrevista con Daily Star, Abbie indicó que estaba cansada de los hombres a tal grado que llegó a bromear en redes sociales con desear que un extraterrestre la secuestrara. Después de eso, comenzó a soñar todas las noches con una luz blanca y una voz que la llamaba.

"Una noche, una voz en sueños me dijo: 'Espera en el lugar de siempre'. La noche siguiente me senté junto a la ventana de mi habitación abierta, mientras me dormía, un ovni apareció y un rayo verde me abdujo", afirmó la mujer quien aseguró que comenzó a soñar cosas extrañas antes de ser abducida.