Asesinan a un guardia tras pedirle a un cliente usar cubrebocas

Un guardia de seguridad fue asesinado con un disparo en la cabeza, luego de pedirle a un cliente que se pusiera un cubrebocas antes de entrar a la tienda que él custodiaba. Los hechos se registraron el pasado viernes en Flint, Michigan.

De acuerdo con información de CNN, la víctima fue identificada como Calvin Munerlyn de 43 años, quien era empleado de una popular tienda de variedades estadounidense.

Según testigos, Munerlyn tuvo un altercado con una mujer –identificada como Sharmel Teague- a la que le impidió el paso a la tienda, ya que no portaba un cubrebocas, una medida sanitaria impuesta por el gobernador de Michigan, Gretchen Whitmer.

En rueda de prensa, el fiscal del condado de Genesee, David Leyton, informó que la policía constató los vídeos de seguridad de la tienda y pudieron ver el momento del cruce de palabras y cómo la mujer abandonó el lugar a bordo de un vehículo, el cual regresó momentos después y de él descendieron dos hombres.

Gov. Whitmer Provides Update on State’s Response to COVID-19. https://t.co/DwMeiDwXPz