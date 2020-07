Asesinan al hijo de la jueza que investiga el caso Epstein

NUEVA YORK.- El hijo de la jueza federal hispana Esther Salas falleció el domingo en un ataque armado a su casa, aún sin aclarar, por parte de una persona vestida como un mensajero y que hirió también al marido de la magistrada.

La juez federal de distrito de Nueva Jersey Esther Salas no resultó herida, pero su hijo de 20 años, Daniel Anderl, falleció de un tiro en la entrada del domicilio. Mark Anderl, marido de la jueza y abogado de profesión, reultó herido por varios disparos y se encuentra ingresado en estado grave, según medios estadounidenses.

Se cree que un cuerpo sin vida encontrado hoy en un vehículo en una zona rural del estado de Nueva York es el del sospechoso del ataque. Esa persona se quitó la vida de un disparo y se cree que es un abogado, según la cadena ABC.

La investigación consiera la posibilidad de que el verdadero objetivo fuese el marido de la jueza, según indicó ABC; aunque los motivos siguen sin determinar.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando el suceso para determinar con claridad el móvil del sospechoso, que vestía uniforme de Fedex, según fuentes policiales consultadas por CNN.

The FBI is investigating a shooting that occurred at the home of Judge Ester Salas in North Brunswick Township, New Jersey earlier this evening, July 19. We're looking for one subject & ask that anyone who thinks they may have relevant information call us at 1-973-792-3001.