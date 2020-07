Asesinó a su novia mientras ésta dormía con su hija de cuatro años

Un hombre se entregó a la policía luego de asesinar a su exnovia, quien dormía junto a su hija de cuatro años, cuando éste tiró la puerta del cuarto y disparó contra la mujer.

De acuerdo con información de ABC News, la víctima es Kimberly Robinson, de 28 años; mientras que el agresor es Cedgadrick Harris, de 24 años. El ataque se registró durante la madrugada del 17 de julio pasado.

Un testigo del incidente, recordó haber escuchado al menos tres disparos, posiblemente los que Harris accionó para entrar al domicilio.

Después de ingresar, se dirigió al segundo piso donde Kimberly dormía bajo llave junto a su pequeña de cuatro años, quien también fue herida por las balas de la metralleta que el hombre utilizó contra el ataque de su expareja.

En el domicilio se encontraban otros cuatro menores de edad, entre ellos un niño de 10 años, que fue quien llamó a los servicios de emergencia para alertar sobre el ataque. Kimberly falleció en el lugar, mientras que su hija se mantiene estable en un hospital.

