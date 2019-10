Asesino de dos turistas en Marruecos; sin arrepentimiento

SALÉ.- El principal acusado por la decapitación el pasado diciembre de dos turistas escandinavas en una montaña de Marruecos; que fue condenado a muerte en primera instancia, no mostró ningún signo de arrepentimiento y pidió ser ejecutado.

Al intervenir ante el Tribunal de Apelación en su último turno de palabra, Abdesamad el Joud, de 26 años y autor material de la decapitación, no mostró el menor signo de arrepentimiento ni de miedo.

