Así es la vida en los países sin Covid-19

En Nueva Zelanda la gente va a los centros comerciales sin cubrebocas y comparte palomitas con amigos en los cines. En Australia, van al teatro, a eventos deportivos en vivo y a conciertos repletos de gente. Los tailandeses en Bangkok beben en bares concurridos y bailan, mientras que en Taipei, la capital taiwanesa, más de 130,000 se reunieron para uno de los únicos desfiles del orgullo gay que se celebró en persona este año.



“Había un montón de gente (en el desfile del orgullo) ”, dijo Perry Truong, un maestro de inglés de 25 años que se mudó el año pasado de los EE.UU., donde actualmente hay casi 200,000 nuevos casos de Covid-19 diarios, a Taiwán, donde no hay.

En ese país se registró un nuevo caso de coronavirus de transmisión local en más de 200 días. "Realmente el virus no está en mi mente en lo absoluto", dijo Truong. “No me siento ansioso por contraer el virus. No tengo miedo de no usar una cubrebocas en lugares públicos".

“Se siente raro”, agregó, “porque siento que cuando la gente hable de esto en 10 años, dirán, '¿Recuerdan la pandemia?' y diré, '¿Hubo una pandemia?'", agrega.

En Estados Unidos ya se registraron 15.3 millones casos confirmados del coronavirus. Solo hoy se sumaron a la cifra 220,481 contagios. En el caso de México hoy el doctor Hugo López-Gatell dijo que el país ya experimenta el "segundo pico" de la pandemia.

Países sin casos de coronavirus

Pero en algunas partes del mundo el coronavirus parece lejano. Ayudado por el aislamiento geográfico o la respuesta gubernamental, o ambos, las infecciones son bajas o inexistentes en varios países, particularmente en Asia Pacífico, donde la vida parece prácticamente normal. Algunas personas incluso olvidan ocasionalmente que está ocurriendo una pandemia.

“Siento que hubo días en que olvidé que había una pandemia, especialmente en los días en que no salía tanto, simplemente me quedaba en mi área”, dijo Jade Dhangwattanotai, un desarrollador de software de 25 años en Bangkok.

“En mi día a día, sí, lo olvido. La preocupación ha desaparecido de muchas maneras ”, dijo Annalise Hayman, una madre de dos hijos de 35 años en Perth, la capital de Australia Occidental, que es una de las ciudades más aisladas geográficamente del mundo.

Ese estado ha cumplido ocho meses sin ningún caso de transmisión comunitaria, y ahora Hayman no lo piensa dos veces antes de llevar a sus hijos al parque o asistir a un juego de fútbol lleno de gente. Nunca se le ha exigido que use una mascarilla. Ella ni siquiera tiene una. "Recuerdo haber sentido mucho pánico al principio", dijo, "pero ahora me siento ansiosa por otros países donde los casos siguen aumentando".

Testimonios que dan celos

En un mundo normal, las anécdotas sobre personas despreocupadas que visitan restaurantes o planean almuerzos familiares de Navidad llenos de gente pueden no ser dignas de mención, pero ahora son suficientes para inducir celos en los países donde la pandemia todavía está en marcha. Los tuits sobre mudarse a Nueva Zelanda están de repente en todas partes. En 2020, la normalidad se ha convertido en noticia.

"Todo es básicamente normal ahora", dijo Lucy Withers, una trabajadora de una tienda de comestibles de 28 años en Christchurch, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, donde los cierres terminaron en junio. No ha usado una mascarilla en meses y ahora cena cómodamente en mesas que no están separadas por metro y medio de distancia. “Veo a mi familia; vienen, salimos a comer. Es completamente normal ".

El regreso a la normalidad en estos afortunados países no fue milagroso, sino que se ganó con esfuerzo. En Nueva Zelanda, todo el país sufrió uno de los cierres más estrictos en marzo. En agosto, los residentes de Auckland, con una población de 1.7 millones, volvieron al encierro durante más de un mes después de un brote allí. ¿La cantidad de casos nuevos que provocaron el cierre? Solo 17. "Ir duro y temprano sigue siendo el mejor curso de acción", dijo la primera ministra Jacinda Ardern, quien ganó la reelección en octubre gracias en parte a su manejo de la crisis.

Los funcionarios australianos también impusieron un bloqueo severo en el estado de Victoria en junio después de que surgiera un grupo allí, lo que provocó cientos de nuevos casos al día. Duró más de 100 días, pero el estado no ha tenido nuevas infecciones desde finales de octubre.

Te puede interesar: Nueva Zelanda da de alta al último paciente de Covid por contagio local

“Los encierros apestan. Entiendes por qué es necesario, pero aún así afecta a las personas ”, dijo Chase Madsen, un productor creativo de 26 años en Auckland, quien asistió a una gran boda familiar el fin de semana pasado después de que el virus prácticamente fue eliminado una vez más. "Aún así, creo que sería difícil encontrar a alguien en Nueva Zelanda que piense que los cierres no han valido la pena".

Otros países como Taiwán, Singapur y Corea del Sur nunca entraron en el encierro para controlar el virus, sino que se basaron en una combinación de medidas tecnológicas, como el rastreo y las pruebas de contactos extensos, así como prácticas culturales, como el uso de máscaras comúnmente aceptado. "Incluso antes del Covid, siempre que las personas estaban enfermas, como precaución adicional, usaban máscaras en autobuses y trenes", dijo Karmen Truong, un vendedor digital de 26 años en Taipei, "así que cuando sucedió el Covid, no fue realmente un problema".

La geografía también juega un papel. Las naciones insulares como Nueva Zelanda, Australia, Taiwán y Singapur ciertamente tienen más facilidad para controlar las llegadas internacionales. Incluso la única frontera terrestre de Corea del Sur es la zona desmilitarizada con el Norte.

Quizás esto sea más claro en Samoa Estadounidense, uno de los pocos lugares del mundo, y el único territorio de los Estados Unidos, que no ha registrado una sola infección por Covid. Esto se debió en gran parte a la decisión del gobernador a fines de marzo de cerrar completamente la isla a los forasteros. Incluso los residentes que estaban en el extranjero en ese momento no pueden regresar a casa .

“Tenemos eventos públicos como de costumbre”, dijo Kelley Anderson Tagarino, profesora de ciencias marinas en la Universidad de Hawai que ha estado radicada en Samoa durante 12 años y que recientemente organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo. “Todos los niños pequeños estaban pasando el rato juntos jugando en la piscina, persiguiéndose unos a otros, y los adultos conversando, nadando, bebiendo cervezas, como de costumbre. Nos abrazamos. Podemos hacer todas las cosas sin una máscara".

Tienen una "nueva normalidad"

Sin embargo, la vida no es completamente normal. La universidad donde enseña ahora tiene poco personal (al menos un compañero de trabajo está atrapado en California), y todavía tienen simulacros de Covid, practicando el uso de una máscara para un virus que no está allí. “Definitivamente es una experiencia muy surrealista ver todos los impactos terribles que están ocurriendo en todo el mundo, y todas las desigualdades que están empeorando cada vez más”, agregó. "Creo que, para nosotros aquí, nos sentimos muy afortunados de estar libres de Covid hasta ahora".

Los países que aún permiten la entrada de personas están deteniendo cualquier posible infección a través de estrictos programas de cuarentena en los hoteles. En Taiwán, un trabajador migrante de Filipinas fue esta semana multado con aproximadamente 3,500 dólares por salir de su habitación por superar en ocho segundos el tiempo permitido.

En Australia, solo los ciudadanos pueden ingresar al país y luego deben pasar 14 días encerrados en una habitación, sin poder abrir una ventana, dentro de un hotel patrullado por guardias, un privilegio por el cual los viajeros entrantes deben pagar más de 2,200 dólares .

Los viajes entre los estados australianos también se redujeron en su mayoría durante meses. Australia solo abrió sus fronteras esta semana después de un cierre de nueve meses, lo que provocó reuniones llenas de lágrimas en los aeropuertos. "Hemos mantenido al Covid fuera, protegiendo la vida de las personas", se jactó el líder del estado, Mark McGowan. "Y la economía de Australia ha vuelto a la vida como resultado, más rápido de lo que esperábamos".

No se salvan de los efectos de la pandemia

A pesar de que estos países han evitado en gran medida una crisis de salud pública, todavía están sufriendo los mismos efectos globales del virus. Australia ha entrado en su primera recesión en 29 años y la pérdida de viajeros internacionales ha devastado las economías de la región que dependen del turismo. La compañía de Dhangwattanotai, una agencia de viajes en línea, pasó por múltiples rondas de despidos y sus amigos perdieron sus trabajos. Lleva una máscara en el tren, como se requiere, pero no en la oficina, donde los escritorios están más espaciados ahora.

Karmen Truong, la comercializadora digital, también ha estado yendo a su oficina de Taipei, donde le toman la temperatura al entrar. Debido a que nunca estuvieron encerrados allí, su empresa nunca tuvo que encontrar nuevas formas de trabajar, lo que despierta los celos de sus amigos y familiares en el Reino Unido. “Quizás todo esto de trabajar desde casa y usar tanto Zoom es parte de la revolución digital que nos hemos perdido porque nunca tuvimos que hacerlo”, dijo.

Oportunidades de emprender en la pandemia

Pero también han surgido nuevas oportunidades. Pan Pan Narkprasert dijo que la gente en Bangkok pensó que era ingenuo abrir un nuevo bar con actuaciones de drag queen durante la pandemia. Los bares que atienden a turistas han tenido problemas, pero él tenía fe en que los lugareños vendrían y ahora el negocio está en auge. “Estuvimos encerrados durante unos tres meses, así que una vez que salimos de allí, todos estaban en un sentimiento de posguerra, bailando y pasando el mejor momento de sus vidas”, dijo. "La gente se perdió la interacción humana básica".

Si bien cerrar las fronteras es una forma eficaz de mantener alejado al virus, también puede resultar difícil aislarse del mundo, especialmente para quienes tienen seres queridos en el extranjero. En Samoa Americana, Anderson Tagarino se preocupa por su familia en Florida y por quienes la acompañan en la isla. Muchos no pueden ver a sus seres queridos en la cercana Samoa independiente, que registró su primera infección el mes pasado . “A pesar de estar entre los últimos lugares libres de Covid en el mundo, la gente tenía que ver morir a sus seres queridos desde un teléfono porque no podían ir a verlos”, dijo.

Courtney Rodríguez, una canadiense de 33 años que vive en Perth con su esposo, se siente bendecida por no haber tenido que usar una máscara, pero extraña a su familia en Ottawa. “Aunque Perth está en casa, obviamente tenemos una gran parte de nuestro corazón y nuestra mente con nuestra familia en casa. Es como estar en dos mundos".

Cuando habla con los que están en Canadá, actualmente en una segunda ola mortal, tiene que tener cuidado con lo que dice: evita mencionar la fiesta a la que asistió o el partido de fútbol con amigos o la ida al cine. "Se siente una muy extraña culpa de sobreviviente", dijo, "especialmente cuando hablas con familiares y amigos que están regresando al encierro y usando máscaras".

Los amigos le preguntan a Perry Truong, el tutor de inglés en Taiwán, sobre su familia en los Estados Unidos, pero ni siquiera él puede entender cómo debe ser la vida allí. “Tienen millones de casos y nosotros no hemos tenido ningún caso de enfermedades de transmisión local”, dijo. "Estoy tan alejado que ni siquiera puedo sentir empatía con lo que se siente en Estados Unidos en este momento".

"Siento que estoy mirando hacia atrás en el tiempo con todas estas personas", dijo. "Siento que estoy en el futuro, y estoy mirando hacia atrás a todas las personas que todavía sufren".- Con información de David Mack y Julia Reinstein, para BuzzfeedNews