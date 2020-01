Así fue el ataque de Irán contra una base militar de Irak (Vídeo)

BAGDAG.- Nueve cohetes cayeron en la base de Ain Al Assad (Irak), que aloja a tropas estadounidenses, informaron autoridades militares iraquíes.

En un nuevo episodio de la tensión bélica que se vive en Medio Oriente, luego de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos asesinara a Qasem Soleimani, mando militar de Irán, los cohetes impactaron en la base, en un acto de hostilidad contra la presencia de uniformados estadounidenses, reportaron agencias informativas.

Guardia Revolucionaria de Irán confirmó su autoría del ataque, así como funcionarios estadounidenses, entre ellos Stepahnie Grisham, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien a través de Twitter informó que el presidente de la Unión Americana Donald Trump está al tanto de la situación.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.