Al menos 161 personas murieron en el ataque al aeropuerto de Kabul

Basado en fuentes hospitalarias, el número de víctimas mortales del ataque al aeropuerto de Kabul asciende a 161 personas; niños y jóvenes entre los afectados; el régimen autoriza a las empleadas del servicio público de salud a asistir a sus funciones

KABUL, Afganistán.- A falta de información oficial, basado en fuentes hospitalarias, suman 161 el número de fallecidos en el ataque terrorista registrado en las cercanías al aeropuerto de Kabul, ayer jueves.

El atentado suicida perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) también dejó decenas de heridos que son atendidos en diversos hospitales de la capital afgana.

El hospital Wazir Akbar Khan recibió 145 cuerpos sin vida tras el atentado, así como medio centenar de heridos graves, señaló una fuentes sanitarias.

Al hospital de la ONG italiana Emergency en Kabul fueron trasladados 16 fallecidos y en ese centro fueron ingresados 40 pacientes con lesiones por la explosión.

Hasta el momento, no existe un recuento oficial del total de víctimas del atentado.

Tras la caída del gobierno afgano y la llegada del Talibán al poder, el pasado 15 de agosto, las autoridades del servicio público dejaron de dar información oficial sobre la situación del país.

Por su parte, Alberto Zanin, coordinador médico del hospital de Emergency en Kabul, dijo que aumentó el número de camas de cien a 115 para atender esta emergencia.

“We have increased the number of beds from 100 to 115 in order to handle this emergency. At the moment, there are four free beds." Alberto Zanin, @emergency_ngo Medical Coordinator in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/PQVt8uACzN