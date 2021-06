Al menos 17 personas perdieron la vida en un incendio en la India

NUEVA DELHI, India.- Este lunes, fuentes oficiales confirmaron que 17 personas perdieron la vida en un incendio que se registró en una fábrica de productos químicos en Maharastra, India.

El incendio se desató en horas de la tarde en el área de empaque de una fábrica, repleta de productos plásticos, lo que ocasionó enseguida grandes cantidades de humo que impidieron a los empleados salir a tiempo, dijo el oficial de bomberos Sujit Patil, encargado de las operaciones de rescate.

Cerca de 40 personas se encontraban dentro de la fábrica en el momento del accidente.

“Unas veinte personas han sido rescatadas, y se han recuperado 17 cuerpos del lugar“, las operaciones de búsqueda continúan, indicó Patil.

La fábrica, encargada de producir químicos para el tratamiento y desinfección de agua y alimentos, está ubicada en la ciudad de Pune, del estado de Maharastra.

Imágenes del momento del incendio muestran una densa cortina de humo negro que cubrió por completo la fábrica de desinfectante.

Pained by the loss of lives due to a fire at a factory in Pune, Maharashtra. Condolences to the bereaved families.