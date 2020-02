António Guterres: La crisis del clima, obstáculo para la paz global

ISLAMABAD, Pakistán.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó este domingo de que la crisis del clima es quizás el mayor obstáculo para la paz mundial, en su primer día de visita a Pakistán, un país amenazado y que vive fuertes conflictos con la India por el uso del agua.

“La crisis climática es quizás el mayor obstáculo a la paz global, la estabilidad y la prosperidad“, afirmó Guterres durante una conferencia sobre desarrollo sostenible en su primer acto público en Islamabad, donde llegó este domingo en visita oficial.

El secretario general de la ONU, que ha presionado durante su mandato para acciones más contundentes con el fin de atender la emergencia climática, reivindicó que la “paz, prosperidad, dignidad y derechos humanos para todas las personas son el propósito del desarrollo sostenible.”

Guterres remarcó la relevancia del desarrollo sostenible para todos los países y comunidades, ya que los efectos del cambio climático no respetan “fronteras.”

“Ningún país puede decir que es inmune a sus efectos (del cambio climático)“, indicó el portugués, que lamentó que el “ritmo del cambio es lento” para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Durante la charla, Guterres puso como ejemplo a Pakistán, país por el que desarrolló afinidad durante sus muchas visitas como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) entre 2005 y 2015.

La nación asiática es el quinto país más amenazado por el cambio climático por el deshielo de sus glaciares, las inundaciones y al mismo tiempo por la desertificación.

Además de esas amenazas, Guterres subrayó el tema del agua como el mayor peligro para Pakistán, ya que el 80 % del líquido en el país se destina a la agricultura, que da trabajo al 40 % de la población activa.

Un problema, el del agua, que además crea tensiones con la India, ya que los dos países se reparten el líquido de seis ríos, pero están enfrentados por su uso.

Guterres recordó que él era primer ministro de Portugal cuando ese país y España firmaron un acuerdo para gestionar el agua de los ríos que comparten en 1998.

Además de la conferencia sobre el cambio climático, Guterres mantuvo un encuentro con refugiados de Afganistán, Yemen y Tayikistán que se encuentran en suelo paquistaní.

My first meeting in Pakistan: generations of Afghan refugees shared their deeply moving stories, hopes & dreams.



For 40 years, Pakistan has sheltered Afghan refugees. I urge the world to support host countries and show similar leadership in standing #WithRefugees. pic.twitter.com/rc4e75qNw9