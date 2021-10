Ataque con explosivos deja varios muertos en Kabul

Explota una bomba frente a una mezquita de Kabul, Afganistán, y deja varios civiles muertos

KABUL, Afganistán. — Un portavoz de los talibanes informó que la mañana de este domingo se registró un ataque con explosivos a la entrada de una mezquita en Kabul, que dejó al menos tres muertos y varios civiles muertos.

La explosión ocurrió frente a la mezquita Eidgah en Kabul, donde se realizaba un servicio conmemorativo para la madre del portavoz talibán Zabihullah Mujahid, quien tuiteó que en el ataque, varios civiles habían muerto.

🔴 #Kabul: #Explosion in PD1, outside Eid Gah Mosque. 4 wounded people received at our hospital #Afghanistan