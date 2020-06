Ataque en un jardín de niños de China deja al menos 39 personas heridas

NANNING, China.– Este jueves, se registró un ataque en un jardín de niños de China que dejó al menos 39 personas heridas.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypE pic.twitter.com/k8WAlZEgx6