Audio confirma la detención de buque británico en el Estrecho de Ormuz

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos. — La detención del superpetrolero “Grace 1“, el pasado 4 de julio en el Estrecho de Gibraltar, incrementó las tensiones con Irán.

Y ahora, es el gobierno iraní el que actúa en represalia por esa maniobra.

La Guardia Revolucionaria de Irán capturó al buque británico

“Stena Impero” en aguas del Estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes aseguran que la maniobra responde al papel británico en la captura de un superpetrolero iraní cargado con unos dos millones de barriles de crudo en Gibraltar.

#Exclusive VHF audio HMS Montrose & MV Stena Impero: 'If you obey you will be safe, alter your course . . .Under international law your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered' #Iran #oil #tanker @tombateman @PatrickSawer @AP @AFP @Reuters pic.twitter.com/3fizOedeBe