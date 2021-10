Batalla en Filipinas: Sin hechos no hay democracia, dice la Nobel de la Paz

MANILA.— La ganadora del Premio Nobel de la Paz, la periodista filipina María Ressa, uso su nuevo renombre para señalar a Facebook como una amenaza a la democracia, diciendo que el gigante de las redes sociales no protege contra la propagación del odio y la desinformación, y está “predispuesto contra los hechos”.

Entrevistada por Reuters después de ganar el premio, la veterana periodista y jefa del sitio de noticias filipino Rappler indicó que los algoritmos de Facebook “priorizan la difusión de mentiras mezcladas con ira y odio sobre los hechos”.

Sus comentarios se suman a la presión reciente sobre la red social de Mark Zuckerberg, que es utilizada por más de 3,000 millones de personas en el mundo y a la que Frances Haugen, una exempleada convertida en denunciante, acusa de buscar ganancias sin preocuparse de frenar los discursos de odio y la desinformación.

Facebook niega haber actuado mal.

Preguntado sobre los comentarios de María Ressa, un vocero de Facebook dijo a Reuters que el gigante de las redes sociales sigue invirtiendo fuertemente para eliminar y reducir la visibilidad del contenido dañino.

“Creemos en la libertad de prensa y apoyamos a las organizaciones de noticias y periodistas de todo el mundo mientras continúan con su importante trabajo”, agregó el vocero.

La periodista filipina compartió el viernes pasado el Nobel con el ruso Dmitry Murátov, de modo que el Comité del premio llamó desafiar a los presidentes de Filipinas y Rusia para exponer la corrupción y el desgobierno, en un respaldo a la libertad de expresión bajo fuego en todo el mundo.

“Sesgado”

Facebook se ha convertido en el mayor distribuidor de noticias del mundo y “sin embargo, está sesgado contra los hechos, está contra del periodismo”, dijo María.

“Si no tienes hechos, no puedes tener verdades, no puedes tener confianza. Si no tienes ninguno de éstos, no tienes democracia”, agregó. “Más allá de eso, si no tienes hechos, no tienes una realidad compartida, de modo que no puedes resolver los problemas existenciales del clima, el coronavirus...”.

María Ressa ha sido blanco de intensas campañas de odio en las redes sociales por parte de los partidarios del presidente Rodrigo Duterte, que, según la laureada periodista, tenían como objetivo destruir su credibilidad y la de Rappler.

“Estos ataques en línea en las redes sociales tienen un propósito, están dirigidos, se usan como un arma”, indicó el ex periodista de CNN.

Los reportes periodísticos de Rappler incluyen análisis minuciosos de la guerra mortal de Duterte contra las drogas y una serie de investigaciones sobre lo que, según el medio, es la estrategia del gobierno para “armar” a internet, utilizando blogueros en la nómina oficial a fin de incitar la ira entre sus partidarios en línea para que amenacen y desacrediten a los críticos del presidente.

Red eliminada

En marzo de 2019, Facebook eliminó una red en línea en Filipinas por “comportamiento no auténtico coordinado” y la vinculó con un empresario que había dicho anteriormente que ayudó a administrar la campaña electoral del presidente en las redes sociales en 2016.

Los filipinos encabezan en el mundo a los usuarios que más tiempo dedican a las redes sociales, según estudios de este año realizados por empresas de gestión de redes sociales.

Plataformas como Facebook se han convertido en campos de batalla políticos, ayudan a fortalecer la base de apoyo de Duterte y fueron fundamentales en su victoria electoral en 2016 y una derrota de sus aliados en las encuestas de mitad de período el año pasado.

Filipinas celebrará elecciones en mayo próximo para elegir al sucesor de Duterte, quien según la constitución no puede postularse para otro mandato.

Esa campaña “será una batalla por los hechos”, vatició María. “Vamos a seguir asegurándonos de que nuestro público vea los hechos, los entienda. No vamos a ser acosados ​​o intimidados para que guardemos silencio”.

Duterte Felicitación

Ayer el gobierno del presidente filipino, Rodrigo Duterte, felicitó a la periodista María Ressa.

Victoria

Tras días de silencio, el vocero del presidente, Harry Roque, celebró por fin de manera escueta como una “victoria” la distinción de la veterana reportera —una de las principales voces críticas contra el Ejecutivo— con el Nobel de la Paz, el primero en otorgarse de manera individual a un ciudadano filipino.

Libertad de prensa

El vocero dijo, sin embargo, que la “libertad de prensa está viva” en Filipinas y apuntó que Duterte “no ha ordenado ningún cierre” de medios, aunque durante su mandato expiró y no fue renovada la licencia del canal ABS-CBN.