PEKÍN, China. (AP) — Representantes de Estados Unidos y China iniciaron el jueves dos días de negociaciones sobre su creciente disputa comercial, en momentos en que Pekín reportó que sus exportaciones en enero repuntaron a pesar de los aumentos de aranceles del presidente Donald Trump.

Foto de archivo del vice primer ministro y líder de las negociaciones comerciales de China Liu He (d) quien asistió, el jueves 13 de febrero de 2019, a la apertura de las negociaciones comerciales en el Diaoyutai State Guesthouse en Pekín, China.- (EFE/MARK SCHIEFELBEIN)

Foto de archivo del representante de Comercio de Estados Unidos Robert Lighthizer (c) y el secretario de Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin (2i) durante su participación, el jueves 13 de febrero de 2019, en la apertura de las negociaciones comerciales en el Diaoyutai State Guesthouse en Pekín, China.- (EFE/MARK SCHIEFELBEIN)

Trump dijo anteriormente que las conversaciones podrían ayudar a decidir si él intensifica la lucha por las ambiciones tecnológicas de China al seguir adelante con más sanciones a partir del 2 de marzo a productos chinos por valor de 200,000 millones de dólares.

Lucha de gigantes

La batalla entre las dos economías más grandes ha alimentado los temores de que se siga debilitando el crecimiento económico mundial. La economía de China creció a su ritmo más lento en tres décadas el año pasado, lo que aumentó la presión sobre los líderes comunistas para llegar a un acuerdo.

Ambas partes han expresado su optimismo, pero no han dado detalles.

El enviado estadounidense, el representante comercial Robert Lighthizer y su contraparte chino, el viceprimer ministro Liu He, se estrecharon las manos al inicio de la reunión en una casa de huéspedes del gobierno, pero no hicieron comentarios a los reporteros.

Sectores críticos

Hay pocos indicios de progresos en la cuestión más espinosa: la exigencia de Washington de que Pekín reduzca sus planes para la creación liderada por el gobierno de competidores globales en robótica y otros campos tecnológicos. Los socios comerciales de China dicen que esto viola sus obligaciones de apertura de mercado y algunos funcionarios estadounidenses temen que pudiera erosionar el liderazgo industrial de Estados Unidos.

Trump acordó en diciembre demorar la imposición de los nuevos gravámenes mientras las dos partes negocian, plazo que expira el 1 de marzo. Al día siguiente, el alza arancelaria del 10% impuesta en julio a importaciones chinas valoradas en 200.000 millones de dólares aumentaría al 25%.

Trump dijo el martes que, aunque no está dispuesto a extender el plazo, podría dejarlo “pasar por un rato” si las negociaciones van bien. Días antes, la Casa Blanca aseveró que el 2 de marzo era una “fecha límite inflexible.”

El periodista de The Associated Press Yu Bing contribuyó a este despacho.