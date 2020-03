Corea del Sur desarrolla cabinas y kit de diagnóstico rápido del Covid-19

SEÚL, Corea del Sur.- Los casos confirmados del nuevo coronavirus en Corea del Sur se acercan a 9,000, según las cifras facilitadas este domingo por las autoridades del país, donde se detectaron 98 nuevos contagios en la víspera.

Los nuevos casos del sábado elevan a 8,897 los contagios detectados hasta la fecha en el territorio, donde las muertes por el patógeno se elevan a 104, según datos del Centro para el Control la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC).

La mortandad en el país se sitúa en el 1.17 %, con una tasa entre los pacientes mayores de 80 años del 10.46 %, señaló la institución.

De los 98 casos nuevos, 43 fueron diagnosticados en la ciudad de Daegu y 11 en la vecina provincia de Gyeongsang del Norte, zonas donde se concentran en torno al 86 % de las infecciones en el país.

La capital surcoreana fue otro de los puntos donde se registraron nuevos contagios el sábado, concretamente diez, lo que eleva a 324 el número total de casos confirmados en la metrópolis.

En la provincia de Gyeonggi, que rodea a Seúl e Incheon, se detectaron 16 infecciones nuevas, elevando el total a 337.

El KCDC también informó de que el número de pacientes recuperados es de 2,909, tras registrarse 297 recuperaciones más el sábado.

