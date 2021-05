Covid-19: India cerca de los 20 millones de contagiados y sin oxígeno

NUEVA DELHI, India.— La India se acerca a los 20 millones de contagios de coronavirus, mientras las autoridades investigan si la falta de oxígeno en un hospital causó este lunes el fallecimiento de 24 pacientes, y centros médicos en ciudades como Nueva Delhi se ven obligados a rechazar nuevos pacientes.

El segundo país más afectado del mundo en términos absolutos por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos (32.4 millones), se encuentra sumido en una vertiginosa segunda ola que ha puesto al límite a su sistema de salud.

La India registró 368,147 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, según los últimos datos del Ministerio de Salud, una ligera caída por segundo día consecutivo después de que el país superase el sábado por primera vez la barrera de los 400,000 positivos.

Desde el inicio de la pandemia, este país de unos 1,350 millones de habitantes ha detectado 19.9 millones de contagios.

Los 3,417 nuevos decesos registrados en las últimas 24 horas elevaron el total de muertos a 218,959, una cifra oficial que, según numerosos expertos, podría ser mayor en realidad mientras crematorios y cementerios trabajan sin descanso en ciudades como Nueva Delhi.

En total, diez de las 36 regiones del país, entre las que se encuentra Maharastra, Nueva Delhi, o Karnataka, acaparan el 73.8 % de las nuevas infecciones diarias, mientras que la tasa de positividad se encuentra en el 21.2 % cuando hace tan solo un mes se situaba por debajo del 6 %.

La virulenta segunda ola del coronavirus ha puesto al límite al sistema sanitario indio, ocasionando además una falta de oxígeno médico que continúa causando muertes.

En la última jornada, 24 personas fallecieron en un hospital público del estado sureño de Karnataka que agotó sus reservas de oxígeno. Buena parte de los enfermos estaban recibiendo atención médica a causa del coronavirus.

S. Suresh Kumar, el ministro de Educación de Karnataka y encargado del distrito de Chamarajanagar donde tuvo lugar el suceso, afirmó que las autoridades están investigando estas muertes, que han causado una ola de indignación en el estado.

Por el momento, se ha establecido que dos personas murieron durante las horas en las que el hospital permaneció sin oxígeno, cuando se esperaba un envío crítico de cilindros desde otra ciudad.

La India ha vivido varios sucesos de este tipo durante las últimas semanas, a la par con un alza de casos de coronavirus que ha destrozado todos los récord mundiales. El pasado 21 de abril, al menos 22 pacientes de la Covid-19 murieron en un hospital de Maharashtra, tras una fuga de un tanque de oxígeno que dejó a decenas de enfermos conectados a respiradores.

Más de 40 países han comenzado a enviar ayuda a la India para cooperar en la lucha contra la pandemia, entre ventiladores y equipos médicos, además de generadores de oxígeno, cilindros, concentradores y reguladores.

En Nueva Delhi, una de las ciudades más afectadas por la pandemia, varios hospitales han anunciado que no aceptarán a más pacientes por falta de oxígeno.

Madhukar Rainbow Children’s Hospital,New Delhi wouldn’t take any admission which require Oxygen or Ventilation Support due to Inconsistent Liquid Oxygen Supply. This is with immediate effect.Also we don’t have enough supply post 11 PM tonight.#SOS @raghav_chadha @rameshbidhuri