NUEVA DELHI, India.- Además de la grave situación por los contagios de coronavirus, ahora la India enfrenta también la llegada del ciclón "Tauktae", lo que ha ocasionado que más de 135,000 personas sean trasladadas a refugios temporales, ante la inminente llegada del ciclón reportado como “extremadamente severo”, que tocará tierra este lunes con vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

Se espera que "Tauktae", que actualmente se encuentra sobre el mar Arábigo, cruce la costa del estado occidental al caer la noche con vientos sostenidos de entre 144 y 165 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 185 kilómetros por hora, según el IMD.

La autoridad meteorológica del país prevé grandes daños materiales en la región, y además de Gujarat, el ciclón también afectará a otras regiones como la occidental Maharastra.

El IMD ha emitido además una alerta por inundaciones que podrán alcanzar los tres metros en varias áreas costeras, y ha llamado a suspender todas las actividades pesqueras y desalojado a los residentes de las zonas más afectadas.

A través de un comunicado, Pankaj Kumar, alto funcionario del Gobierno de Gujarat, informó que las autoridades han desalojado a más de 135,000 personas ante la llegada del ciclón.

La Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres india (NDRF) indicó en Twitter que ha desplegado 101 equipos en seis estados para colaborar en las tareas de desalojo y rescate de personas.

More than 100 teams of NDRF have been deployed in 5-6 states. During a meeting with CMs of Gujarat & Maharashtra, the home minister said that our aim should be zero casualties & we're focusing on that. Maybe, we need to evacuate lakhs of people in Gujarat: @NDRFHQ DG SN Pradhan pic.twitter.com/vbaA8qagEF