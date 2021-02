Director de la OIEA se reúne con representantes del gobierno iraní

TEHERÁN, Irán.- Irán calificó este domingo de “fructíferas” las conversaciones con el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, que trata en Teherán de evitar que las autoridades iraníes limiten las inspecciones a sus instalaciones nucleares.

Grossi se reunió en esta jornada con el jefe de la Agencia Iraní de Energía Atómica, Alí Akbar Salehí, y va a mantener también un encuentro con el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif.

Iran and the IAEA held fruitful discussions based on mutual respect, the result of which will be released this evening. pic.twitter.com/phLZcnR4ue