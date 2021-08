El país sin efectivo, dice el director del Banco de Afganistán

KABUL, Afganistán. — Este miércoles, el director del Banco Central de Afganistán informó que el país cuenta con 9,000 millones de dólares en reservas en el extranjero y nada de efectivo.

A través de su cuenta de la red social Twitter, Ajmal Ahmady, director del Banco Central de Afganistán, informó que la mayor parte de los recursos, unos 7,000 millones de dólares, se mantienen en forma de bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos, activos y oro.

Ahmady dijo que Afganistán no recibió envió de efectivo durante la ofensiva del Talibán, por lo tanto, la posibilidad de tener dólares en efectivo “es casi nula”.

Taliban should note this was in no way the decision of DAB or its professional staff.



It is a direct result of US sanctions policy implemented by OFAC. Taliban and their backers should have foreseen this result



Taliban won militarily - but now have to govern. It is not easy.