El Príncipe de Gales corta el pastel de su cumpleaños 71 en Bombay

NUEVA DELHI, India.- El príncipe Carlos de Inglaterra clausuró este jueves su visita oficial de dos días a la India cortando el pastel de su 71 cumpleaños en la ciudad portuaria de Bombay, como colofón de un viaje durante el que mantuvo una agenda variada que le llevó a reunirse con dignatarios y empresarios.

Con la entonación del “Cumpleaños feliz” y una guirnalda de flores blancas y rojas alrededor del cuello, el heredero a la corona británica puso broche final a su décima visita a la India arropado por niños que reciben ayuda para sus estudios de la fundación British Asian Trust del príncipe de Gales.

Este jueves, Carlos de Inglaterra también mantuvo un encuentro con empresarios como el presidente de la multinacional india Mahindra, Anand Mahindra.

Delighted to join HRH the Prince of Wales for a roundtable on his ‘Sustainable Markets Council’ initiative.A robust discussion around how economies can operate in favour of people & the planet while contributing to growth.@ClarenceHouse @RoyalFamily @UKinIndia

