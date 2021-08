El Talibán toma el control de 4 ciudades de Afganistán

KABUL, Afganistán. — En las últimas 24 horas, la segunda y la tercera ciudad más grandes de Afganistán, Herat y Kandahar, cayeron en poder del movimiento insurgente talibán, informaron las autoridades.

En un ataque relámpago, el Talibán ocupó este viernes cuatro capitales provinciales afganas, a pocos días de que Estados Unidos oficialmente ponga fin a su guerra de dos décadas.

La capital de la provincia de Helmand también fue tomada por las fuerzas rebeldes este día.

Tras el ataque, los insurgentes ahora controlan la mitad de las 34 capitales provinciales de Afganistán y más de dos tercios del país. Hasta el momento, el gobierno aún controla la capital Kabul, así como algunas provincias en el centro y este del territorio, y la ciudad de Mazar-i-Sharif, en el norte.

A unos 80 kilómetros de la capital, los insurgentes luchan con las fuerzas del gobierno en la provincia de Logar.

Evaluación de inteligencia militar estadounidense indica que Kabul podría verse bajo el asedio de las tropas rebeldes en 30 días y que los talibanes podrían tomar el control del país en pocos meses.

Por su parte, Attaullah Afghan, jefe del consejo provincial de Helmand, dijo que la capital, Lashkar Gah, cayó en manos del Talibán tras fuertes combates y que los insurgentes izaron su bandera sobre las instalaciones gubernamentales, sin embargo, por el momento, las tres bases del ejército nacional a las afueras siguen bajo el mando de Kabul, agregó.

El jefe del consejo provincial de Zabul, Atta Jan Haqbayan, afirmó que su capital, Qalat, está controlada por los talibanes y que las autoridades están en un campamento militar cercano alistándose para marcharse.

Bismillah Jan Mohammad y Qudratullah Rahimi, legisladores de la provincia Uruzgan, señalaron que las autoridades locales rindieron su capital, Tarin Kowtt. Los combatientes del Talibán recorrieron la plaza principal del lugar tras vencer a las fuerzas de seguridad afganas.

GINEBRA, Suiza.- La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó este viernes, que la ofensiva de los talibanes en Afganistán ha ocasionado el desplazamiento de unas 250,000 personas desde el inicio de los ataques en el mes de mayo, de los cuales el 80 % son mujeres y niños.

Women and children account for 80% of the Afghans who are fleeing their homes for safety in recent weeks. An alarming humanitarian crisis is unfolding in Afghanistan.https://t.co/2lkurnjAGJ