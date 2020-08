Europa envía ayuda a Líbano tras la fuerte explosión en Beirut

BRUSELAS, Bélgica.- La Comisión Europea (CE) coordina el despliegue urgente de 100 bomberos especializados, vehículos y perros adiestrados en Beirut, y algunos Estados miembros han empezado a enviar ayuda tras la fuerte explosión ocurrida el martes, informó hoy el Ejecutivo comunitario.

El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, explicó en un comunicado que "como primera respuesta inmediata, se ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE a petición de las autoridades libanesas".

Ese mecanismo "está coordinando actualmente el despliegue urgente de más de 100 bomberos altamente capacitados, con vehículos, perros y equipos, especializados en búsqueda y rescate urbano. Trabajarán con las autoridades libanesas para salvar vidas", indicó Lenarcic.

Los Países Bajos, Grecia y la República Checa ya han confirmado su participación en esta operación, mientras que Francia, Polonia y Alemania también se han ofrecido para ayudar a través del mecanismo y otros Estados miembros podrían sumarse pronto.

Además, la UE ha activado su sistema de mapas por satélite Copernicus para ayudar a las autoridades libanesas a evaluar el alcance de los daños.

"Expresamos nuestra solidaridad con el Líbano y el pueblo libanés y estamos listos para movilizar más ayuda", indicó el comisario.

La Unión Europea lamentó hoy la fuerte explosión registrada el martes en el puerto de Beirut, que ha dejado al menos 100 muertos y 4,000 heridos, y se declaró preparada para dar su asistencia al país.

"La Unión Europea expresa su plena solidaridad y su total respaldo a las familias de las víctimas, a la población y a las autoridades libanesas debido a las violentas explosiones que han afectado a Beirut", dijo el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló también en Twitter que sus pensamientos están con la población del país y con las familias de las víctimas de la trágica explosión. "La UE está preparada para facilitar asistencia y apoyo", añadió Michel.

Shocked by the tragic events in #Beirut. Our thoughts are with all those killed and injured in the explosion, their families, and helpers on the frontline. The European Union stands in solidarity and is ready to support in these difficult hours.